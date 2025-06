'Anderlecht ziet nog twee opties om Adnan Januzaj deze zomer toch naar Lotto Park te halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht blijft interesse hebben in Adnan Januzaj. Al zullen dat geen gemakkelijke onderhandelingen zijn met zijn Spaanse werkgever.

Adnan Januzaj staat opnieuw in de belangstelling van RSC Anderlecht, de club waar zijn voetbalverhaal ooit begon. Na een moeizame periode bij Sevilla FC, waar hij geen toekomst meer heeft, en een uitleenbeurt aan UD Las Palmas, lijkt de 30-jarige flankaanvaller op een kruispunt in zijn carrière te staan.

Zijn contract bij Sevilla loopt nog tot 2026, maar de club is bereid hem voor een lage prijs te laten vertrekken. Voor Anderlecht liggen er momenteel twee pistes open om Januzaj binnen te halen, zo schrijft Transferfeed.

De eerste optie is een rechtstreekse transfer, waarbij Sevilla hem laat gaan voor een symbolisch bedrag. De tweede mogelijkheid is dat Januzaj zijn contract laat ontbinden en als vrije speler naar Brussel trekt.

Anderlecht blijft geloven in terugkeer van Adnan Januzaj

Beide scenario’s zijn financieel haalbaar voor paars-wit, op voorwaarde dat Januzaj bereid is fors in te leveren op zijn huidige loon van vijf miljoen euro bruto per jaar.

Hoewel Januzaj zelf nog twijfelt over een terugkeer naar België, zou een hereniging met Anderlecht niet alleen sportief maar ook emotioneel een sterk signaal zijn.

De club ziet in hem een ervaren versterking én een symbool van thuiskomst. De komende weken worden cruciaal: kiest Januzaj voor een nieuw buitenlands avontuur, of schrijft hij een nieuw hoofdstuk in het Astridpark? De fans hopen alvast op dat laatste.