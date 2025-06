"Daarmee spelen we niet bij KAA Gent": twee jaar na profetische woorden Vanhaezebrouck is middenvelder definitief weg

Keegan Jelacic kwam in juli 2023 met grote trom over van Perth Glory naar KAA Gent. Twee maanden later was zijn verhaal echter al helemaal geschreven. Nu is duidelijk dat hij nooit nog een toekomst in de Arteveldestad zal hebben.

Sommigen zouden het misschien al vergeten zijn, maar Keegan Jelacic was wel degelijk nog steeds onder contract bij KAA Gent. Hij kwam in 2023 naar Gent en tekende toen een contract voor drie seizoenen bij De Buffalo's. "Er is nog veel werk aan. We zullen zien hoe en welke stappen hij zet. Keegan speelde als een ‘old school’ nummer 10 en daarmee spelen we niet in onze ploeg", sprak Hein Vanhaezebrouck na enkele weken al profetische woorden over de Australiër. Keegan Jelacic verlaat Gent definitief 🇦🇺



MEER I https://t.co/3fIEZNNYPh pic.twitter.com/BHhqcz4PSv — KAA Gent (@KAAGent) June 20, 2025 Die werd vervolgens uitgeleend aan achtereenvolgens het Noorse Stabaek en het Australische Brisbane Roar. Ook in Noorwegen kwam hij tot weinig speelminuten, in eigen land kon de 22-jarige spelmaker wel een basisplaats veroveren. Einde verhaal nu ook definitief Dat heeft hem nu een definitieve transfer opgeleverd naar een ander team uit de Australische A-League. "De Australiër Keegan Jelacic verlaat KAA Gent voor Melbourne Victory in zijn vaderland." "De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2023 van Perth Glory naar Gent, maar werd de voorbije seizoenen uitgeleend", aldus Gent in een mededeling. Definitief einde verhaal dus voor Jelacic.