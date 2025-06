'Dit bod is binnengelopen voor Maxim De Cuyper: moet Club Brugge toehappen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper geniet de nodige interesse uit het buitenland. Er is een heel concreet bod binnengelopen op Jan Breydel.

AS Roma heeft een concreet bod uitgebracht op Maxim De Cuyper, de 24-jarige linksachter van Club Brugge. Volgens meerdere bronnen, waaronder La Gazzetta dello Sport, bedraagt het bod tussen de 16 en 18 miljoen euro.

De Romeinse club ziet in De Cuyper de ideale vervanger voor Angeliño, die op weg lijkt naar Al-Hilal. Onder de nieuwe coach Gian Piero Gasperini, die De Cuyper eerder al van dichtbij observeerde bij Atalanta, is de interesse in een stroomversnelling geraakt.

Club Brugge plooit niet voor bod op Maxim De Cuyper

Club Brugge heeft het bod echter resoluut van tafel geveegd. De West-Vlamingen mikken op een transfersom van minstens 25 miljoen euro, wat De Cuyper in het rijtje van duurste Belgische uitgaande transfers zou plaatsen.

De speler zelf staat open voor een stap hogerop en gaf recent aan dat hij “klaar is voor een nieuwe uitdaging” in zijn carrière. De Cuyper, een jeugdproduct van Club Brugge, groeide de afgelopen seizoenen uit tot een vaste waarde bij zowel zijn club als de Rode Duivels.

Zijn loopvermogen, tactisch inzicht en betrouwbaarheid maken hem tot een gewilde pion op de transfermarkt. Naast Roma toont ook AC Milan interesse, terwijl Roma intussen alternatieven zoals Michel Gutiérrez van Girona overweegt.