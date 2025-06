OFFICIEEL: Standard heeft met voormalige Anderlecht-speler vijfde zomeraanwinst beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nayel Mehssatou is vanaf nu een speler van Standard. De Chileense international heeft een contract getekend voor drie seizoenen.

Het hing in de lucht, maar werd nu bevestigd: Nayel Mehssatou is een speler van Standard. Met zijn contract bij KV Kortrijk dat afliep, begint de Chileense international aan een avontuur in Luik.

"Na 3 seizoenen bij Kortrijk waarin ik ervaring heb opgedaan, is het nu tijd voor mij om een nieuwe stap te zetten in de Jupiler Pro League. Het project van Standard past perfect bij mijn wens om verder te groeien."

"Ik kijk ernaar uit om mijn kwaliteiten in te zetten voor het team en te spelen voor de beste supporters van België," vervolgt de 23-jarige speler. Hij heeft er duidelijk zin in.

Mehssatou heeft een contract getekend tot 2028. Hij is de vijfde aanwinst van Standard deze zomer na de komst van Adnane Abid, Tobias Mohr, Lucas Pirard en Marco Ilaimaharitra.

De in Brussel geboren speler doorliep zijn jeugdopleiding helemaal bij Anderlecht voordat hij zijn professionele carrière begon bij Kortrijk. Standard is dus de tweede profclub in zijn loopbaan.