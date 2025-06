📷 'Wie heeft het bij het rechte eind? Tegenstrijdige informatie over toptransfer voor Bilal El Khannouss'

Vandaag duiken opvallende berichten op over Bilal El Khannouss. De twee geruchten spreken elkaar radicaal tegen.

Arsenal lijkt zijn vizier gericht te hebben op Bilal El Khannouss, de Marokkaanse middenvelder die via KRC Genk bij Leicester City belandde. Volgens Africafoot zouden de Gunners zelfs dicht bij een akkoord staan met de speler, die ondanks de degradatie van Leicester indruk maakte in de Premier League.

Zijn technische finesse, spelinzicht en veelzijdigheid maken hem een aantrekkelijke optie voor Mikel Arteta, die zijn middenveld wil versterken met creatieve impulsen.

Toch is er reden tot voorzichtigheid. De Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri spreekt de berichtgeving tegen en stelt dat er geen contact is tussen Arsenal en het kamp van El Khannouss.

Twijfels over transfergerucht van Bilal El Khannouss

Volgens hem ligt de focus van Arsenal momenteel elders, onder meer op het afronden van de transfer van Martin Zubimendi. El Khannouss zou dus (nog) niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan in Noord-Londen.

De 20-jarige El Khannouss, die in Genk werd opgeleid, speelde afgelopen seizoen 36 wedstrijden voor Leicester en leverde daarin drie doelpunten en vijf assists af.

Zijn profiel past perfect binnen het type speler dat Arsenal de laatste jaren aantrekt: jong, technisch sterk en tactisch intelligent. Maar of er daadwerkelijk een transfer in de maak is, blijft voorlopig onduidelijk.