Miljoenentransfer Club Brugge? 'Blauw-zwart wil doordrukken'

Is hij haalbaar of niet? Dat lijkt dé hamvraag te zijn, nu een gerucht op Jan Breydel steeds meer genoemd wordt. Club Brugge heeft namelijk zijn zinnen gezet op Nene Dorgeles. De 22-jarige Malinese flankaanvaller is eigendom van Red Bull Salzburg en moet veel miljoenen kosten.

Het gerucht sleept ondertussen al een weekje aan. Volgens AfricaFoot zou Club Brugge wel wat zien in Nene Dorgeles. Rest de vraag of hij spek naar de Brugse bek is, temeer hij niet goedkoop is.

Ex-Westerlo

Zijn marktwaarde is na een goed seizoen bij RB Salzburg twaalf miljoen euro geworden, maar de club zou mikken op ongeveer het dubbele.

En dus blijft de vraag dezelfde: is hij wel spek naar de bek van Club Brugge? Met de uitgaande transfers gaan ze sowieso de nodige miljoenen kunnen inleven en dus kan er ook stevig ingekocht worden.

Champions League?

Blauw-zwart is in gesprek met de Oostenrijkers volgens het Afrikaanse medium. De gewezen speler van Westerlo staat ook in de belangstelling van onder meer Arsenal, Manchester United en Galatasaray.

Bij Westerlo maakte hij ooit zoveel indruk dat hij ook toen al op de radar stond van de Belgische topclubs. Nu zou het met Dorgeles willen schakelen in de strijd om de League Phase van de Champions League, waarvoor Club Brugge een paar voorrondes moet overwinnen.