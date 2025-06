Deze opvallende naam wou de nieuwe bondscoach van Polen worden, maar ze stuurden hem meteen wandelen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na perikelen met Robert Lewandowski, werd de bondscoach van Polen opzij gezet. In de zoektocht naar een nieuwe selectieheer, kreeg de Poolse federatie een opvallende sollicitatie binnen.

Nadat Robert Lewandowski zijn aanvoerdersband zag afgenomen worden, besliste hij om niet langer te spelen voor Polen zolang Michal Probierz bondscoach was. Door de heisa die die beslissing met zich meebracht, hield Probierz de eer aan zichzelf.

En dus gaat Polen op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die zal vermoedelijk opnieuw beroep kunnen doen op Lewandowski. Er was alvast een opvallende kandidaat voor de vacature als bondscoach.

Gareth Southgate heeft zich naar verluidt kandidaat gesteld om Probierz op te volgen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Southgate was tot afgelopen zomer bondscoach van Engeland. Hij haalde twee keer de finale van het EK, maar zowel in 2021 als 2024 ging die finale verloren.

Wat opvallend is: de sollicitatie van Southgate zou meteen afgewezen zijn door de Poolse federatie. "Een buitenlandse bondscoach geeft ons niet per se garantie op het behalen van het WK", klinkt het bij de voetbalbond in Polen.

En zo loopt zijn sollicitatie toch behoorlijk pijnlijk af voor Southgate. Ondertussen zit hij al bijna een jaar zonder nieuwe uitdaging. Polen staat op dit moment derde in zijn kwalificatiegroep met 6 punten uit 3 wedstrijden, na Finland en Nederland.