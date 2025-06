Er is nu ook een deal op clubniveau: 'Club Brugge laat sterkhouder vertrekken en mag miljoenen bijschrijven'

Ferran Jutgla mag de koffers pakken. Club Brugge en Celta de Vigo hebben een akkoord over de transfer van de aanvaller.

We schreven eerder al dat Celta de Vigo héél concreet in de markt is voor Ferran Jutgla. Ondertussen is de deal zo goed als rond.

Los Celestes hadden eerder al een akkoord met Jutgla. De Spaanse media weten dat er inmiddels ook met Club Brugge een deal is.

Zeven miljoen euro, exclusief bonussen

Celta de Vigo betaalt zeven miljoen euro voor de 26-jarige aanvaller. Het bedrag kan via een bonussensysteem nog oplopen tot acht miljoen euro.

Jutgla vliegt eerstdaags naar Spanje - de spits ontbrak vandaag op de eerste training van Club Brugge - om er de medische testen af te leggen. Vervolgens zal hij zijn krabbel zetten onder een driejarig contract.

Terugkeer naar Spanje

Voor de volledigheid: Jutgla speelde sinds 2022 in het Jan Breydelstadion. Club Brugge betaalde destijds vijf miljoen euro om hem weg te halen bij FC Barcelona.