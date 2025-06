Komt er een doorbraak? Lucas Stassin heeft persoonlijk akkoord met Ligue 1-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Stassin lijkt in de Ligue 1 te blijven, meer bepaald bij RC Lens. Er is een akkoord gevonden tussen club en speler, maar de gesprekken met Saint-Étienne zijn wel nog volop aan de gang.

Lucas Stassin staat nadrukkelijk in de belangstelling van RC Lens. De jonge aanvaller van AS Saint-Étienne staat op de lijst van offensieve prioriteiten voor de club uit de Ligue 1. De gesprekken zijn gaande, ook al is er nog niets getekend.

Volgens onze informatie heeft Stassin alvast een akkoord met Lens. De speler is onder de indruk van het project en bereid om zich te engageren. Het is nu zaak om Saint-Étienne te overtuigen. Al zal dat wel een moeilijker verhaal worden.

Lens wil een huur met aankoopoptie afdwingen. Maar de transfersom die bij die optie hoort, zorgt voor verdeeldheid. Lens wil een deal sluiten van 13 miljoen euro, terwijl Saint-Étienne op 20 miljoen hoopt. Een aanzienlijk verschil dat op dit moment de afronding van het dossier belemmert.

Bij Saint-Étienne twijfelt men niet aan het potentieel van de Belg en het is uitgesloten om hem voor een te laag bedrag te laten gaan.De club is gewend om zijn jonge talenten duur te verkopen en heeft niet de intentie om daarvan af te wijken.

Toch lijkt de transfer in de komende dagen in de afrondende fase te geraken. Als de twee clubs daadwerkelijk tot een akkoord komen, zou Stassin toch in de Ligue 1 kunnen blijven.