Michiel Jonckheere tevreden met aanwinsten Kortrijk, maar één positie is nog zéér belangrijk

KV Kortrijk degradeerde dit seizoen naar de Challenger Pro League. Vanuit die reeks willen ze zo snel mogelijk opnieuw promoveren naar het hoogste niveau. Dan moet het goed lopen de komende weken in de voorbereiding én met de transfers.

KV Kortrijk heeft het plan opgevat om zo snel mogelijk opnieuw naar eerste klasse te promoveren. Het deed daartoe al heel wat inkomende transfers en liet ook al heel wat spelers vertrekken.

Snelle promotie?

Met Michiel Jonckheere kwam er een nieuwe, jonge T1 aan het roer staan na het plotse vertrek van Bernd Storck. Inzetten op jeugdige spelers uit eigen land en een West-Vlaamse identiteit opbouwen lijkt het devies.

Maandag was er de eerste training en de coach perste er meteen alles uit van zijn spelers. "Zeker op een eerste training is dat nodig. Je weet ook dat het dan nog allemaal wat stroef verloopt, maar dat is logisch en vergt wat tijd", aldus Jonckheere daarover tegen Het Nieuwsblad.

Nog werk aan de winkel

Tot dusver klaagt de nieuwe T1 van Kortrijk alvast niet in aanloop naar de start van de competitie op 8 augustus. "De transferperiode loopt tot begin september, maar ik ben heel tevreden met de voorlopige transferbalans. Er lopen ook nog heel veel beloften bij, maar dat is goed. Zo leer ik die gasten ook beter kennen.”

“Voorin zitten we nog krap. Czubak is weg en de enige spits die we nog overhouden, is Kyan Himpe", beseft de coach. Op die plaats zal er dus snel nog wat versterking moeten komen.