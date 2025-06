Club Brugge neemt afscheid van Catalaanse branie: hoe diep is de krater die hij achterlaat?

De kogel is door de kerk. Het had nog heel wat voeten in de aarde de voorbije weken, maar het vertrek van Ferran Jutgla van Club Brugge naar Celta de Vigo is officieel. En zo verdwijnt er opnieuw een stukje branie en Barça-dna uit Jan Breydel.

Het nieuws zat eraan te komen, maar werd dinsdagmiddag officieel bekendgemaakt. Spits Ferran Jutgla verlaat Club Brugge en trekt naar La Liga.

"Hallo fans, het is tijd om afscheid te nemen. Na drie jaar vol herinneringen. Bedankt voor alle steun en liefde die ik van jullie kreeg. Ik wens jullie het allerbeste toe. Jullie zitten voor altijd in mijn hart", was de Spaanse spits duidelijk in zijn afscheidsboodschap.

Thanks for everything, Ferran. 💭✨



Ferran Jutglà trekt naar Celta De Vigo. All the best, Ferran! 👏https://t.co/7FZ3EC9j8Q pic.twitter.com/r0cKAGNGXS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 24, 2025

Na drie seizoenen komt er zo een einde aan een mooie verbintenis tussen Jutgla en Club Brugge. De Spaanse spits begon zijn carrière bij de jeugd van Sant Julià de Vilatorta CF, Vic Riuprimer REFO en UD Unificación Bellvitge alvorens over te stappen naar Espanyol.

In Barcelona werd hij gevormd. De Catalaan werd meermaals uitgeleend, maar kwam altijd terug. In 2021 maakte hij vervolgens de overstap naar de B-kern van Barcelona en daarna ging het snel.

Catalaans bloed

Een jaartje later kwam hij in 2022 naar Brugge. Bij het Venetië van het Noorden deed hij zo zijn eerste buitenlandse ervaring op. En dat werd er eentje waarbij hij toch heel wat adelbrieven mocht afleveren.

Club Brugge kocht hem voor vijf miljoen euro. Zijn marktwaarde ging in die periode pijlsnel van drie naar zeven miljoen euro en tegen eind 2022 zelfs al veertien miljoen euro - hoger zou hij niet meer raken.

Nu werd hij opnieuw verkocht voor om en bij de vijf miljoen euro, al heeft de 26-jarige man uit Sant Julià de Vilatorta volgens Transfermarkt nog steeds een marktwaarde van acht miljoen euro.

In totaal kwam Jutgla in drie seizoenen 148 keer in actie voor blauw-zwart. Hij was daarin over alle competities heen goed voor 40 doelpunten en 24 assists - ook dit seizoen scoorde hij nog veertien keer en gaf hij zeven assists.

Geen 3000 speelminuten dit seizoen

De Catalaan was dit seizoen een beetje op het tweede plan terechtgekomen. Hij speelde weliswaar in 54 wedstrijden, maar maakte daarin net geen 3000 speelminuten - daardoor stond hij dus minder dan een uur per wedstrijd op het veld.

Geregeld moest hij het zien te stellen met invalbeurten - de concurrentie met Nilsson en daarna ook Vermant was groot onder Nicky Hayen. Net zoals het ook de voorbije drie seizoenen al eens met vallen en opstaan was.

Barcelona-dna

Na een kanonstart met vijf goals in de eerste zes wedstrijden in de competitie in 2022 was het soms ook een maand of langer wachten voor Jutgla nog eens de weg naar doel wist te vinden. Het maakte hem soms ook een enigma.

De fans zullen hem in ieder geval missen. De Catalaan was graag gezien en viel met zijn Barcelona-dna ook op als flamboyante en leuke speler om naar te kijken. Volgend seizoen zal er iemand anders voor de doelpunten moeten gaan zorgen ...