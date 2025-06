Deal met Kompany hoeft niet te verdwijnen: Westerlo hoopt nog op miljoenen na belangrijke ontwikkeling in dossier Frigan

Waar ligt de toekomst van Matija Frigan? In Westerlo maken ze zich op voor een vertrek van de Kroaat, gezien de grote interesse in hem.

Er is wel een belangrijke ontwikkeling in zijn transferdossier: er is immers één van de geïnteresseerde ploegen afgehaakt. Volgens Hamburger Abendblatt is HSV niet langer kanshebber om Matija Frigan binnen te halen. Dat is opvallend, want de ploeg die naar de Bundesliga promoveerde was de eerste ploeg die belangstelling toonde voor de spits.

Hamburg zou al met de 22-jarige aanvaller gesproken hebben, maar de onderhandelingen zijn dus afgesprongen. Het afhaken van Hamburg is uiteraard goed nieuws voor de concurrenten die hun oog ook op Frigan hebben laten vallen. Recent duwde vooral het Schotse Glasgow Rangers door. Die deur staat nog open.

Westerlo betaalde zelf meer dan 5 miljoen

Door de grote belangstelling in hem is het voor Westerlo ook niet zo erg dat er nu een ploeg minder in de running is. Westerlo mag nog altijd hopen om vele miljoenen te cashen. Het legde zelf een kleine twee jaar geleden 5,5 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij HNK Rijeka. Naar Kempense normen een enorm groot bedrag.

Desondanks lijkt dat geen slechte investering. Westerlo heeft sportief twee seizoenen beroep op hem kunnen doen. Aangezien de speler een contract tot 2028 heeft, bestaat de mogelijkheid ook nog om winst te maken. Dat betekent ook dat een eventuele deal tussen Westerlo en het Bayern München van Kompany niet van tafel is.

Westerlo wil Bayern-speler huren

Om een potentieel vertrek van Frigan op te vangen zou Westerlo de 17-jarige Jonah Kusi-Asara willen huren van Bayern. Westerlo moet echter ook met veel concurrentie afrekenen in de strijd voor het jonge Zweedse talent.