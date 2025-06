'Eén ding is zeker: nieuwe middenvelder van Royal Antwerp FC wordt dure vogel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC heeft zijn zinnen gezet op een opvallende versterking voor het middenveld: Martin Hongla. Al wordt dat geen goedkope transfer.

De 27-jarige Kameroense international, momenteel actief bij Granada CF, staat bekend om zijn fysieke kracht, defensieve stabiliteit en ervaring op het hoogste niveau. Antwerp ziet in hem een ideale pion om het hart van het elftal te versterken, zeker met het oog op de ambities in binnen- en buitenland.

Toch is een transfer allesbehalve eenvoudig. Hongla ligt nog tot medio 2027 onder contract bij Granada, en de Spaanse club heeft een stevige troef in handen: een afkoopclausule van maar liefst 10 miljoen euro, zo meldt Transferfeed.

Dat bedrag ligt ver boven zijn huidige marktwaarde, die op ongeveer 2 miljoen euro wordt geschat, en vormt een serieuze drempel voor geïnteresseerde clubs.

Martin Hongla wordt dure vogel voor Royal Antwerp FC

Granada staat niet per se te springen om Hongla te laten vertrekken, maar zou bereid zijn te luisteren naar voorstellen. Antwerp zal dus diep in de buidel moeten tasten of creatief moeten onderhandelen om deze deal rond te krijgen.

Een huurconstructie met aankoopoptie of een gespreide betaling zou mogelijk soelaas kunnen bieden. Met Hongla zou Antwerp niet alleen een speler met Pro League-ervaring terughalen, maar ook een leiderstype dat meteen inzetbaar is. Eén ding is zeker: goedkoop wordt het niet.