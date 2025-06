'Ex-speler van KAA Gent in belangstelling van Anderlecht, nu hij degradeert naar derde klasse'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op een oude bekende uit de Jupiler Pro League: Dylan Bronn. De Tunesische verdediger maakte eerder al indruk bij KAA Gent.

De 29-jarige centrale verdediger staat momenteel onder contract bij het Italiaanse Salernitana, maar zijn toekomst daar lijkt onzeker. Volgens TransferFeed behoort Anderlecht tot de clubs die hem op de radar hebben, naast onder meer RC Lens en Servette FC.

Bronn, goed voor 42 interlands met Tunesië, beschikt over een schat aan ervaring en zou een directe versterking betekenen voor de Brusselse defensie. Zeker nu clubicoon Jan Vertonghen met pensioen is gegaan en de uitleenbeurt van Leander Dendoncker is afgelopen.

Een interessante troef voor Anderlecht is dat Bronn mogelijk transfervrij op te pikken valt. Zijn contract bij Salernitana loopt namelijk eind deze maand af, wat de deur opent voor een kostenefficiënte deal.

Toch zijn er twijfels over de geloofwaardigheid van sommige bronnen die het nieuws verspreiden, zoals AfricaFoot, wat de geruchten voorlopig met een korrel zout doet nemen.

Mocht Anderlecht de deal kunnen afronden, dan haalt het niet alleen een ervaren kracht binnen, maar ook iemand die het Belgische voetbal al kent. Dat zou de integratie vergemakkelijken en meteen een meerwaarde kunnen betekenen in de strijd om de topplaatsen.