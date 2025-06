Club Brugge zet vol in op de toekomst en geeft ook broertje van Rode Duivel eerste contract

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Club Brugge is de toekomst aan de jeugd. Dat hebben ze de voorbije jaren al meermaals laten zien en dat willen ze ook nu blijven laten zien. Ook deze week hebben ze een meervoudige deal gesloten.

Seys, Sabbe, De Cuyper, Vermant, ... Er zijn ondertussen al een paar spelers die vanuit Club NXT zijn doorgebroken richting de A-kern. En dat kan de volgende jaren misschien ook gaan gebeuren.

Talent extra kansen geven bij Club Brugge

En dus werd het een bijzonder drukke dag op de Academie van Club Brugge. Heel wat spelers kwamen een contract tekenen - voor de meesten was dat een eerste contract ooit.

Of een van hen de komende jaren bij blauw-zwart gaat doorbreken? Dat gaan we de komende jaren nog moeten gaan zien. Maar het lijkt alvast een eerste stap richting een mooie, blauw-zwarte toekomst. En het is ook officieel ondertussen.

Broertje Openda en nog meer jong talent

Over wie het allemaal gaat? De meest bekende naam is misschien wel die van Clever Ossohou. Dat is het vijftienjarige broertje van Rode Duivel Loïs Openda.

Hij heeft gisteren zijn profcontract ondertekend bij de Brugse beloftenploeg. Ook Jonah Billiet, Jean-Paul Bahiya, Stan Troch, Matteo Soria, Daan Braspenning, Cédrick Van Duffel en Lyen Ferrant vielen dezelfde eer te beurt.