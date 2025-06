Zes jaar na zijn laatste wedstrijd in ons land: Keert ex-speler van Anderlecht terug naar België?

Op 31-jarige leeftijd is Michaël Heylen momenteel clubloos. Hij staat op het punt om zijn carrière nieuw leven in te blazen door terug te keren naar België.

Sinds 2019 is Michaël Heylen wat uit ons beeld verdwenen. Het moet gezegd worden dat toen hij de Pro League verliet voor FC Emmen, de voormalige Anderlecht-verdediger niet aan zichtbaarheid heeft gewonnen. Toch heeft hij uiteindelijk een zeventigtal wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, met ook nog een passage bij Sparta Rotterdam.

Na een periode in de tweede klasse in Nederland heeft Heylen zijn omgeving radicaal veranderd. Hij trok naar PAC Omonia, in de Cypriotische competitie. Dit seizoen wist hij zich snel als basisspeler te vestigen, maar hij verdween in januari uit de ploeg.

Interesse vanuit tweede klasse

Zijn contract werd in maart ontbonden, en de inwoner van Wommelgem is al drie maanden op zoek naar een nieuwe club. Nu zou hij voor het komende seizoen dan toch een nieuwe werkgever hebben gevonden en wel in ons land.

Imar Vandenabeele, journalist bij Het Laatste Nieuws, beweert dat Kortrijk hem op het oog heeft en hem opnieuw naar België wil halen. Kortrijk is op zoek naar ervaren profielen om zichzelf opnieuw uit te vinden in de Challenger Pro League onder leiding van Michiel Jonckheere.

Heylen kent de club vrij goed. Hij speelde er tijdens het seizoen 2013/2014 al eens op uitleenbasis. Destijds wilde hij meer speeltijd krijgen dan bij Anderlecht, waar de concurrentie zwaar was. Heylen werd ook een keer uitgeleend aan Westerlo, maar slaagde er nooit in om zich daar als vaste basisspeler te vestigen.