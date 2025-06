Done deal: ervaring bij Kortrijk, Gent, Club Brugge en nu naar ... Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen na één jaartje in de Jupiler Pro League opnieuw naar de Challenger Pro League. Volgend seizoen willen ze opnieuw de omgekeerde beweging maken en daartoe hebben ze zich opnieuw versterkt.

Nadat eerder al Mo Messoudi werd weggeplukt bij Zulte Waregem hebben ze nu ook voor de functie van T2 een man in huis gehaald met heel wat ervaring

Gertjan De Mets was al sinds 2019 verbonden aan KAA Gent als jeugdtrainer, video-analist en recenter nog als assistent, maar werd niet opgenomen in de nieuwe plannen van Ivan Leko en technisch directeur Arnar Vidarsson.

𝗚𝗲𝗿𝘁𝗷𝗮𝗻 𝗗𝗲 𝗠𝗲𝘁𝘀 is de nieuwe T2 van Beerschot.

Lees meer op onze website: https://t.co/J6fjOO2nYG. #WeAre13 pic.twitter.com/DC2lBQb486 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 26, 2025

Beerschot heeft hem nu in huis gehaald. "Naast Messoudi en Steppe, komt er nog een bekend gezicht terug naar Olympisch Stadion. De Mets was in seizoen 2018-2019 nog speler bij de Mannekes."

Veel ervaring opgedaan

Als speler was hij actief voor onder meer Club Brugge, KV Kortrijk en Zulte Waregem. Hij was ook actief binnen de staff van Club Brugge, maar keert nu dus terug naar Het Kiel.

"Welkom terug Gertjan en veel succes", aldus Beerschot in een reactie op de webstek van de club. Vorig jaar was hij al bezig met een trainerscursus, op termijn heeft hij de ambitie om T1 te worden. Als assistent van Mo Messoudi - die hij nog kent ook van bij Kortrijk - kan hij nieuwe stappen zetten.