'KAA Gent mikt op stevige versterking uit Engeland'

K.A.A. Gent heeft interesse in Bristol City-verdediger Zak Vyner, zo meldt Bristol Live. De jonge speler uit de jeugdopleiding begint deze zomer aan zijn laatste contractjaar bij Ashton Gate.

De Belgische topclub, die vorig seizoen als zesde eindigde in de Jupiler Pro League, zouden er de 28-jarige centrale verdediger graag gaan bij halen.

