Opvallend: slechts één coach langer dan een jaar actief, bij deze twee clubs wijzigde er deze zomer helemaal niets

Een ongeziene stoelendans is het elk seizoen wel in de transitcompetitie dat de Jupiler Pro League is. Naast spelers zijn het ook de staffleden die al eens van ploeg durven veranderen. Het is dit jaar niet anders.

Met Stef Wils kreeg ook Royal Antwerp voor het nieuwe seizoen een nieuwe coach. Zes clubs hebben een nieuwe hoofdtrainer gekregen tijdens de zomerstop, zoals we eerder al aangaven. De Mil de uitzondering qua coaches Een jaar of langer coach zijn van je team is ook anno 2025 nog steeds een absolute uitzondering in de Jupiler Pro League. Rik De Mil is de enige die langer dan een jaar aan de slag zal zijn bij de start van het nieuwe seizoen - Nicky Hayen werd pas na het seizoen 2023-2024 officieel T1 bij Club Brugge. Daarmee doet Charleroi iets wat alle andere ploegen niet doen. En als we kijken naar de rest van de staff, dan hebben ze zelfs bij de Carolo's wijzigingen ondernomen. En ook bij andere ploegen is er van alles gebeurd. Overal wijzigingen Met alle assistenten die van ploeg zijn gewisseld, zijn er zelfs maar twee ploegen waarbij iedereen binnen de staff hetzelfde zal zijn als exact een maand geleden. Het gaat over promovendus La Louvière en over Union SG. Bij alle andere ploegen wijzigde er altijd minstens wel één persoon - toch wel veelzeggend in het huidige voetbalklimaat in ons land.