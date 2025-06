Zestien trainers, zes wijzigingen en één uitzondering: Dit is is de line-up voor het seizoen 2025-2026 van de Pro League

Met de aanstelling van Stef Wils als nieuwe coach van Antwerp, zijn de zestien trainers bekend die het seizoen in de Jupiler Pro League zullen starten. Zes clubs hebben gebruik gemaakt van de zomerstop om van T1 te veranderen.

In België duurt de stoelendans van coaches 365 dagen per jaar. Drie dagen geleden kondigde Antwerp de komst van Stef Wils aan, waarmee de lijst van trainers die het seizoen 2025-2026 van de Jupiler Pro League zullen starten, compleet is. Zes clubs hebben een nieuwe hoofdtrainer gekregen tijdens de zomerstop.

Aan de "conservatieve" zijde vinden we vier van de zes teams terug die de laatste Champions Play-Offs hebben gespeeld: Union (Sébastien Pocognoli), Club Brugge (Nicky Hayen), Racing Genk (Thorsten Fink) en Anderlecht (Besnik Hasi).

Zes nieuwe coaches om het seizoen in de Pro League te starten

Onderaan in de ranking hebben drie van de zes clubs die de Europe Play-Offs hebben gespeeld, ook vastgehouden aan hun coach: KV Mechelen (Fred Vanderbiest), Charleroi (Rik De Mil) en Dender (Vincent Euvrard). De coach van Charleroi werd lange tijd begeerd door Antwerp, terwijl ook Fred Vanderbiest's toekomst ter discussie stond, maar beide trainers zijn uiteindelijk aangebleven voor de start van het seizoen.

Sint-Truiden, dat via de play-downs in de eerste klasse bleef, blijft vertrouwen op Wouter Vrancken. Bij de promovendi behouden Zulte-Waregem en La Louvière ook hun coach: respectievelijk Sven Vandenbroeck en Frédéric Taquin.

Zes clubs in onze Jupiler Pro League hebben ervoor gekozen deze zomer van trainer te wisselen: Antwerp, als laatste met de bevestiging van Stef Wils, maar ook KAA Gent, onder de indruk van de discipline van Ivan Leko, evenals Standard, dat met de terugkeer van Mircea Rednic de oude dynamiek probeert te herstellen. Westerlo heeft Issame Charaï, voormalig assistent bij Glasgow Rangers, benoemd, terwijl Cercle zijn vertrouwen heeft gesteld in Onur Cinel. Oud-Heverlee Leuven heeft David Hubert benoemd, voormalig interim-trainer van Anderlecht die vorig seizoen hoofdcoach van de Brusselaars werd.

Frédéric Taquin, een uitzonderlijke uitzondering

Op het gebied van lange dienstverbanden steekt de promovendus La Louvière er duidelijk bovenuit. Frédéric Taquin werd namelijk hoofdtrainer van de Wolven in... juli 2017, toen de club nog in de derde amateurafdeling speelde. Rik De Mil staat ondertussen al op de tweede plaats in dat klassement, ook al is hij nog maar iets meer dan een jaar in dienst bij Charleroi (sinds 22 maart 2024).

Verschillende trainers die vorig seizoen in het begin van het seizoen zijn aangesteld, staan op het punt de symbolische grens van twaalf maanden bij hun club te bereiken: Thorsten Fink, Nicky Hayen, Vincent Euvrard, Sébastien Pocognoli en Sven Vandenbroeck. Hayen was eerst nog interim-coach bij Club Brugge, maar na het behalen van de landstitel werd hij vorig jaar definitief tot hoofdcoach benoemd tijdens het tussenseizoen.

Wat de rest betreft: Fred Vanderbiest en Besnik Hasi zijn drie maanden geleden benoemd, terwijl Wouter Vrancken pas twee maanden hoofdtrainer is in Sint-Truiden. De andere zes, zoals hierboven vermeld, zijn nog steeds bezig met hun eerste dagen aan het roer van hun nieuwe club.