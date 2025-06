Anderlecht grijpt ernaast: 'Jeugdproduct Mechelen en Antwerp verlaat Jong Gent voor avontuur in ... Serie A'

Er was de voorbije dagen, weken en maanden al heel wat te doen over het jonge Gentse talent Jeremy Kandje Mbambi. Hij lijkt nu alsnog te weten waar zijn toekomst ligt: in Italië, waar hij naar de Serie A zal trekken.

In januari 2024 tekende Jeremy Kandje Mbambi voor KAA Gent zijn eerste profcontract. De Belgische jeugdinternational bij de U16 en U17 maakte zo een van zijn eerste dromen waar. Trip naar Italië Afgelopen seizoen wilde hij de stap zetten naar Jong Gent en definitief deel gaan uitmaken van de B-kern van de Buffalo's, om zo op termijn ook naar de A-kern te kunnen. Zover kwam het uiteindelijk niet: hij bleef vastzitten bij de U18. En dus wilde de speler andere oorden gaan opzoeken. Onder meer Anderlecht en Bayer Leverkusen hadden eerder al navraag gedaan voor de speler, terwijl er in de winter ook nog gesprekken liepen met Chelsea. #Calciomercato | #Pisa, preso Jeremy Kandje Mbambi, difensore classe 2008 del Genthttps://t.co/CFo1ZdF9Nt — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 26, 2025 Maar het lijkt nu Italië te worden. Ook Lecce had interesse, maar volgens Gianluca Di Marzio is het Pisa dat met hem aan de haal zal gaan. Gent was nochtans niet van plan hem zomaar te laten gaan, maar nu lijken ze toch niet anders te kunnen. Bij Gent had hij nog een contract tot juni 2027, maar het verhaal is nu dus ten einde bij De Buffalo's. Pisa werd vorig jaar tweede in de Serie A en zal dus promoveren naar de Serie A.