Antwerp heeft er een belangrijke pion bij: hij moet Haroun en Wils bijstaan

Antwerp heeft er een nieuwe belangrijke pion bij. Na het vertrek van Ulderink werd Stef Wils hoofdcoach, met Farris Haroun als assistent. Nu komt ook Robert Molenaar de rangen versterken.

Antwerp kondigde onlangs enkele grote veranderingen aan in de staf. Na het vorige seizoen werd al snel duidelijk dat Andries Ulderink niet zou blijven.

En dat bleek ook zo. Na een relatief lange zoektocht kwam The Great Old uit bij Stef Wils. Hij was als assistent al actief bij de club, maar werd dus gepromoveerd.

Farris Haroun, die ook al bij Antwerp werkte, werd benoemd tot assistent. Maar er moest nog iemand bijkomen. Die extra pion heeft de club nu beet.

Gazet van Antwerpen meldt dat Robert Molenaar Haroun en Wils zal bijstaan als assistent. De 56-jarige Nederlander was bij onder meer Leeds en Volendam al hoofdcoach.

Zijn laatste opdracht was bij Schalke 04. Daar was hij assistent van trainer Kees van Wonderen. Molenaar heeft dus niet lang zonder werk gezeten en zal snel aan de slag gaan.