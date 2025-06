Lucas Stassin (ex-Anderlecht) krijgt slecht transfernieuws te horen en daar zit Olivier Giroud voor iets tussen

Lucas Stassin zal niet bij AS Saint-Etienne blijven, dat is zeker. De degradatie van de club maakt een vertrek van de Belgische aanvaller onvermijdelijk, maar het is nog afwachten naar welke club hij zal gaan.

Lucas Stassin (20 jaar) komt uit een uitstekend seizoen in de Ligue 1 met Saint-Etienne, waarbij hij 12 doelpunten maakte en 5 assists gaf in 28 wedstrijden. Helaas heeft dit de degradatie van Les Verts richting de Ligue 2 niet kunnen voorkomen.

Als gevolg hiervan, na zo'n seizoen en met zo'n reputatie, lijkt het erop dat Stassin niet op de club zal blijven. De voormalige speler van RSC Anderlecht en Westerlo trekt de interesse van verschillende clubs, vooral uit de Ligue 1. Onlangs spraken we exclusief over de concrete piste van Racing Lens.

Een andere optie werd genoemd aan het einde van vorig seizoen: die naar Lille. Lille verliest namelijk zijn topschutter Jonathan David en is op zoek naar een kwaliteitsvolle vervanger. Maar het lijkt erop dat Lucas Stassin dat niet zal zijn.

Volgens Foot Mercato heeft Lille een akkoord bereikt met een grote naam: Olivier Giroud (38 jaar) zou terugkeren naar Frankrijk. Hij zou vertrekken bij Los Angeles FC, waar hij nog steeds onder contract staat tot december van dit jaar.

Giroud verliet Frankrijk en Montpellier in 2012 voordat hij een succesvolle carrière had bij Arsenal, Chelsea, AC Milan en vervolgens in de MLS. Hij werd wereldkampioen in 2018, en heeft 57 doelpunten gemaakt in 137 wedstrijden voor Les Bleus. Dit zou een enorme slag zijn voor Lille, ook al kunnen we ons afvragen of de veteraan nog voldoende fit is voor een seizoen als basisspeler...