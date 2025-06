Belgische jeugdinternational (ex-Anderlecht) spreekt zich duidelijk uit over transfer

Hij is terug van vakantie en goed uitgerust. Lucas Stassin heeft gesproken voordat het seizoen 2025-2026 begint. De Belgische speler heeft tot nu toe alleen het hardlopen hervat, maar weet wel duidelijk wat hij wil.

Terwijl hij lijkt te streven naar een transfer vanwege de degradatie van Saint-Étienne naar Ligue 2, is Lucas Stassin deze week gezien bij zijn teamgenoten. Zijn terugkeer was iets later dan gepland vanwege een plaat die hij moest laten verwijderen van zijn enkel.

Wat met een transfer?

In een interview met zijn club in het programma Inside Match Week, gaf de Belgische speler een update: "Het gaat goed, we pakken het rustig aan, we zijn weer aan het lopen. De vakantie is goed verlopen, ik heb goed kunnen uitrusten, ik heb mijn enkeloperatie gehad, alles is goed verlopen."

"Ik moet langzaam weer beginnen, ik ga een beetje beginnen met oefeningen aan de bal. Ik moet de sensaties terugvinden en ik hoop dat het goed zal gaan," vervolgde hij.

🤗 Nieuws over Lucas Stassin: pic.twitter.com/skUyi4PUtb — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) 27 juni 2025

"Natuurlijk kijk ik ernaar uit om weer met de groep te trainen. Nu ben ik al aan het rennen, we zullen zien met de groep wanneer ik klaar ben om met hen mee te trainen."

De eerste vriendschappelijke wedstrijd van Saint-Étienne zal plaatsvinden op 5 juli. De mannen van Eirik Hornelan zullen het opnemen tegen Étoile Carouge om 18.30 uur.