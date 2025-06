Done deal: Anderlecht grijpt naast ex-speler KRC Genk

Anderlecht was enkele weken geleden geïnteresseerd in Benjamin Nygren. Maar de Zweed heeft uiteindelijk getekend bij Celtic.

In deze vroege zomer is Anderlecht in de race geweest voor Benjamin Nygren, een Zweedse rechtervleugelspeler van Nordsjaelland. Maar de concurrentie bleek al snel stevig te zijn. Het dossier is nu officieel gesloten, de speler is naar Celtic vertrokken.

Zijn naam is geen onbekende in het Belgische voetbal. Nygren is pas 23 jaar oud, maar in 2019 had Genk veel over om hem binnen te halen. Overtuigd van zijn talent haalde Racing hem voor 3,70 miljoen binnen vanuit Göteborg.

De jongeling maakte indruk door meteen te scoren bij zijn debuut, maar verdween daarna van de radar, tot grote spijt van Felice Mazzu, destijds coach, die toch in hem geloofde. Nygren werd toen uitgeleend aan Heerenveen, maar Racing moest uiteindelijk accepteren dat hij naar Nordsjaelland vertrok voor 600.000 euro, een zware financiële aderlating.

Volwassen geworden

In Denemarken heeft de in Göteborg geboren speler zich herpakt, en maakte zelfs zijn debuut voor het Zweedse nationale team in maart (met al twee doelpunten in vier optredens). Dit heeft geresulteerd in een transfer naar Celtic.

Zal hij in de voetsporen van de legende Henrik Larsson kunnen treden in Glasgow? "Ik brak erg jong door, dus zelfs op 23-jarige leeftijd heb ik meer dan 200 wedstrijden gespeeld. Ik heb veel ervaring en dat is wat ik wil brengen. Celtic is een legendarische club, ik ben blij hier te hebben getekend", aldus Nygren zelf.