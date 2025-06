Megastunt op komst? 'KV Kortrijk wil zo snel mogelijk promoveren en gaat concurrentie aan met Basel & co'

KV Kortrijk wil absoluut zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Na de degradatie afgelopen seizoen zijn ze volop bezig zich te wapenen naar de volgende jaargang toe. En daarbij mikken ze ook al eens hoog.

KV Kortrijk zou namelijk wat zien in de 20-jarige Griek Konstantinos Kostoulas. Die werd afgelopen seizoen uitgeleend door Olympiakos aan het Portugese Rio Ave.

Ook in Portugal kon hij niet al te veel speelminuten maken, waardoor er zich nu een nieuwe deal aandringt. En daar zouden De Kerels willen van profiteren om hem wél de nodige kansen te geven.

Veel concurrentie

Volgens Nicolo Schira zou Kortrijk een van de geïnteresseerden zijn om Kostoulas - zij het in een huurdeal, zij het definitief - in huis te halen. Er zijn dus zeker een aantal topploegen als kapers op de kust.

Uppgifter: Malmö FF visar intresse för Konstantinos Kostoulas, 20, i den grekiska storklubben Olympiacos FC. Även FC Basel, KV Kortrijk, De Graafschap och HJK Helsinki uppges följa mittbacken.



Ook Basel, HJK Helsinki en De Graafschap zouden bijvoorbeeld wel wat zien in de jonge speler, die een marktwaarde heeft van een half miljoen euro volgens Transfermarkt.

Kostoulas is een centrale verdediger die ooit te boek stond als een toptalent in Griekenland. Nu is hij in de eerste plaats op zoek naar speeltijd en die kan hij bij Kortrijk mogelijk wel krijgen.