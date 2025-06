OH Leuven maakt er meteen tien(!) in oefenwedstrijd, coach David Hubert spreekt over eerste week aan het roer

David Hubert is ondertussen een weekje trainer bij OH Leuven. Hij speelde ondertussen ook al zijn eerste oefenwedstrijd voor de club. Kessel-Lo werd met 10-0 naar huis gestuurd daarin, een goede eerste oefengalop voor de Leuvenaars.

Op de Banqup Academy in Oud-Heverlee gaven topklasser OHL en tweedeprovincialer KVC Kessel-Lo 2000 elkaar partij. Zoals elk jaar is Kessel-Lo de eerste tegenstander in de voorbereiding voor de Leuvenaars.

Positieve terugblik

"Ik kijk positief terug op de eerste trainingsweek, omdat we met een bepaalde intentie hier zijn binnengestapt en vanaf dag 1 heb ik aan de jongens duidelijk gemaakt wat we willen veranderen en beter willen gaan doen."

"Ik ben op veel goede respons gestoten en het doet deugd om zien dat ik op veel intensiteit en arbeid ben gestoten in de eerste vijf dagen arbeid", aldus David Hubert na de eerste oefengalop tegen RobTV.

10-0 tegen Kessel-Lo

"Het is belangrijk dat ze mee zijn in wat we vragen. De wedstrijd hebben we ook positief afgewerkt en doorgetrokken wat we deden op training. We hebben de standaard gezet om uit verder te bouwen."

"Ik gebruik het woord cultuur niet graag, maar wat ik wil veranderd zien is een bepaalde werkethiek die voor de dag moet gebracht worden. Je moet spelen op de manier waarop je traint, dus ik verwacht ook heel veel van de trainingen. Dat is een aanpassing voor de jongens."