Straks ploegmaat van Thibaut Courtois? Genk-spits Tolu door deze reden zelfs op de radar van het grote Real Madrid!

Tolu heeft goede redenen om zichzelf op de borst te kloppen. Zijn prestaties bij Genk zorgen ervoor dat hij in de belangstelling van een resem topclubs staat.

Het was al bekend dat een verhuis naar de Premier League, Bundesliga of Serie A tot de mogelijkheden behoorde. Ploegen als Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester United en AC Milaan zouden zijn situatie op de voet volgen. Dit zijn de ploegen met de grootste internationale status die hun belangstelling toonden.

Tot nu. Want er is een club in de dans gesprongen met een nog grotere internationale weerklink. Volgens Transferfeed is zelfs Real Madrid geïnteresseerd in Tolu. De Koninklijke zou in hem dus een potentiële nieuwe aanvaller zien. De reden hiervoor is eenvoudig: de Spaanse club heeft positieve scoutingsrapporten over Tolu ontvangen.

Real bij het kransje topclubs met interesse

Het zou dus kunnen dat Tolu Arokoadare zich binnen afzienbare tijd een ploegmaat van Thibaut Courtois kan noemen. Zover is het voorlopig nog niet. Ten eerste omdat Real dus concurrentie krijgt van clubs als AC Milan en Manchester United. Daarnaast is het ook de vraag hoe concreet de interesse is en of andere transfertargets niet belangrijker zijn.

Het valt zeker niet uit te sluiten dat dit bij Real Madrid het geval is. Daarnaast is het ook de vraag wat de verschillende geïnteresseerde clubs de Nigeriaanse spits kan bieden. Daar zit een financieel aspect aan, maar ook het sportieve speelt mee. Het is dus ook kijken naar welke clubs Tolu de meeste speelkansen kan garanderen.

Jackpot lonkt voor KRC Genk

Die twee zaken gaan niet altijd hand in hand. In elk geval moet er wel een transferbedrag voor hem opgehoest worden. Gezien de grote interesse zal Genk er een erezaak van maken om bij een transfer de jackpot niet mis te lopen.