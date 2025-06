Vijfde transfer in de maak voor Anderlecht! Renard bewijst zijn kunsten met geweldige deal

Anderlecht staat op het punt om een vijfde nieuwkomer aan te kondigen in deze transferperiode. Paars-Wit brengt Enric Llansana naar Brussel.

RSC Anderlecht doet er alles aan om de top van het Belgische voetbal terug te vinden. De Brusselse club hoopt volgens seizoen beter te doen dan een vierde plaats en de verloren bekerfinale.

In dat opzicht heeft Olivier Renard zich bijzonder actief getoond vanaf de opening van de transfermarkt. Vier versterkingen zijn al officieel bevestigd: defensieve middenvelder Cédric Hatenboer, centrale verdediger Zoumana Keita, middenvelder Nathan-Dylan Saliba en aanvaller Mihajlo Cvetkovic.

Anderlecht gaat Union voor met Enric Llansana

De vijfde aanwinst zou de komende dagen moeten volgen. Volgens verschillende media, waaronder Het Laatste Nieuws en Voetbal International, is Anderlecht erin geslaagd om de concurrentie voor te blijven en Enric Llansana binnen te halen.

De 24-jarige verdedigende middenvelder was actief bij Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Hoewel zijn waarde op vier miljoen euro werd geschat, kan Anderlecht hem dankzij een clausule in zijn contract voor slechts één miljoen naar het Lotto Park halen.

Een geweldige deal dus, voor een speler die vorig seizoen 39 wedstrijden in alle competities speelde. Enric Llansana wordt begin volgende week verwacht in het Lotto Park om een contract van vier jaar te ondertekenen.