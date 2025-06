OFFICIEEL: KV Kortrijk neemt na vier jaar afscheid van aanvaller

KV Kortrijk neemt na vier jaar afscheid van een aanvaller. Billal Messaoudi vertrekt naar Bandirmaspor. Hij speelde 70 wedstrijden voor Kortrijk.

KV Kortrijk degradeerde afgelopen seizoen weer naar de Challenger Pro League. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat spelers de deur achter zich dicht trekken bij de club.

Een van hen is nu ook Billal Messaoudi. Hij kwam in de zomer van 2021 aan, op huurbasis. Een jaar later namen de Kerels hem ook definitief over. Nog eens een jaar nadien werd hij uitgeleend aan Göztepe.

Vorige zomer keerde hij terug naar Kortrijk, maar niet voor lang. Hij speelde afgelopen seizoen 15 wedstrijden in de JPL, voor hij opnieuw werd uitgeleend aan een Turkse club.

Deze keer was dat Bandirmaspor. Terwijl hij in de eerste seizoenshelft geen enkele assist kon geven en ook geen doelpunt maakte, lukte dat in Turkije wel.

Hij was goed voor zeven goals en zes assists bij Bandirmaspor in 21 wedstrijden. De Turkse club neemt hem nu ook definitief over. Dat meldt KV Kortrijk op maandag.