Waarom de komst van Enric Llansana directe gevolgen zal hebben voor de rest van de transferperiode van Anderlecht

De komst van Enric Llansana zou gevolgen kunnen hebben voor de rest van de transferperiode van RSC Anderlecht. Majeed Ashimeru en Mats Rits zouden mogelijk moeten vertrekken om plaats te maken voor nieuwe aanwinsten op het middenveld.

RSC Anderlecht blijft hard werken om terug te keren naar de top van het Belgische voetbal. Als vierde geëindigd in het vorige kampioenschap en als verliezende finalist van de Beker van België, hoopt de Brusselse club dit seizoen een stap voorwaarts te zetten en eindelijk een trofee te winnen.

In dit opzicht staat Olivier Renard op het punt om de vijfde zomeraanwinst te bevestigen: Enric Llansana. Oorspronkelijk gevolgd door Union Saint-Gilloise, zal de middenvelder van Go Ahead Eagles uiteindelijk een vierjarig contract tekenen in het Lotto Park.

Een onverwachte komst, gezien als een mooie kans door Olivier Renard, die waarschijnlijk enkele aanpassingen zal veroorzaken voor de rest van de transferperiode.

Ashimeru en Rits naar de uitgang bij Anderlecht?

Op het middenveld worden Mario Stroeykens en Yari Verschaeren regelmatig genoemd als mogelijke vertrekkers, hoewel er nog geen concrete biedingen zijn binnengekomen. En zij zouden niet de enigen kunnen zijn die het schip verlaten.

Volgens informatie van groep IPM zou de komst van Enric Llansana, samen met die van Cédric Hatenboer en Nathan Saliba, Majeed Ashimeru en Mats Rits naar de uitgang kunnen duwen.

De twee spelers zouden overbodig worden, vooral omdat de jonge Nathan De Cat ook in overweging moet worden genomen. Zodra de ondertekening van Llansana officieel is, zou Anderlecht voor hen naar een uitweg kunnen zoeken.