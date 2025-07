Foutjes van Genk, Anderlecht en Club Brugge rechtzetten? Deze Belgische talenten zijn absolute koopjes deze zomer

Zoals elk jaar zal er veel beweging zijn in de Jupiler Pro League, en we kunnen verwachten dat sommige clubs zullen kiezen voor Belgische spelers, waarvan de aanpassing natuurlijk gemakkelijker zal zijn. Hier is een lijst van Belgen die zeer goede deals zouden kunnen worden!

Mohamed Bouchouari (Rodez AF)

Rechterflank - 24 jaar

Afgelopen zomer nam RSC Anderlecht afscheid van Mohamed Bouchouari, die niet meer binnen de leeftijdslimiet van U23 viel en niet in de plannen van Brian Riemer paste. Een jaar later, gezien de problemen op de positie van de rechterflank die Ali Maamar naar het A-team hebben geduwd, en de prestaties van Bouchouari bij Rodez AF, denken sommigen misschien dat het een vergissing was.

Met 4 doelpunten en 5 assists in 33 wedstrijden heeft Mohamed Bouchouari zich gevestigd als een van de beste backs in de Ligue 2. Hij heeft nog twee jaar contract over, maar de Belgisch-Marokkaanse speler wordt slechts op 300.000 euro geschat: zelfs het dubbele lijkt een redelijk bedrag. Kan een Belgische club de fout van Anderlecht rechtzetten?

Shawn Adewoye (Fortuna Sittard)

Centrale verdediger - 25 jaar

Shawn Adewoye werd opgeleid bij KRC Genk en behoorde zelfs tot de meest veelbelovende spelers in zijn leeftijdscategorie in Limburg. Maar in 2021 verlaat hij Genk voor Waalwijk, in de Eredivisie, waar hij 91 wedstrijden speelt. Afgelopen zomer tekende hij bij Fortuna Sittard voor twee seizoenen.

Na een seizoen waarin hij 25 wedstrijden speelde, heeft Adewoye nog maar één jaar contract over: als Fortuna Sittard er iets uit wil halen, is het waarschijnlijk nu. Op 25-jarige leeftijd heeft de voormalige Belgische U19-international niet echt zijn belofte waargemaakt zoals destijds verwacht werd, maar zijn kwaliteiten zijn er en hij zal niet veel kosten: een kans voor clubs uit de middenmoot van de Jupiler Pro League?

Brian de Keersmaecker (Heracles Almelo)

Centrale middenvelder - 25 jaar

Met een glansrijk seizoen op het middenveld van Almelo, staat Brian de Keersmaecker op het punt deze zomer te vertrekken. Opgeleid bij Club Brugge speelt deze middenvelder in Nederland sinds 2020 na een periode bij Beerschot. Na 99 wedstrijden voor FC Eindhoven, tekende hij in 2023 bij Heracles Almelo en heeft hij twee uitstekende seizoenen achter de rug.

Afgelopen seizoen scoorde De Keersmaecker 5 doelpunten en gaf hij 3 beslissende passes, terwijl hij voornamelijk in een verdedigende rol speelde. Als aanvoerder van Almelo heeft hij de interesse gewekt van veel clubs, waaronder Blackburn, maar een club uit de subtop van België zou er goed aan doen om zijn profiel te bekijken: de Belg wordt slechts geschat op 3 miljoen euro, wat een geweldige kans lijkt te zijn.

Matthias Verreth (Brescia)

Centrale middenvelder - 27 jaar

Tijdens zijn opleiding bij PSV Eindhoven werd Matthias Verreth beschouwd als een van de grote beloften van het Belgische voetbal. Een steunpilaar bij de U21 van PSV met wie hij 81 wedstrijden speelde en waarmee hij aanvoerder was, speelde Verreth echter maar 3 wedstrijden in het A-team en probeerde al vroeg zijn geluk in België, door bij Waasland-Beveren te tekenen in 2019.

Dit verliep redelijk: Beveren degradeerde, Verreth maakte weinig indruk. Sindsdien, na wisselende periodes in Denemarken en de Nederlandse Tweede Divisie, had de voormalige Belgische U21-international eindelijk een uitstekend seizoen met Brescia in de Serie B (32 wedstrijden, 4 doelpunten)... maar de Italiaanse club is failliet gegaan. Matthias Verreth is dus gratis: een buitenkansje voor een Belgische club die nog steeds gelooft in zijn talent.

Landry Dimata (Samsunspor)

Aanvaller - 27 jaar

Verreweg de bekendste naam in deze selectie: natuurlijk, Landry Dimata is een... Rode Duivel - officieus, aangezien hij in 2020 door Roberto Martinez werd opgeroepen voor de Nations League maar geen speelminuten kreeg. De voormalige doelpuntenmaker van KV Oostende en RSC Anderlecht heeft ups en downs gekend, maar heeft zich goed herpakt bij NEC Nijmegen voordat hij tekende bij Samsunspor.

In Turkije heeft hij een goed seizoen achter de rug (7 doelpunten en 4 beslissende passes in 30 wedstrijden), maar heeft nog maar een jaar contract. Geschat op 2,5 miljoen euro, is hij goedkoop voor een speler met zijn cv, en nummer 9's met kennis van de Pro League zijn niet al te vaak beschikbaar; een club die mikt op de top 6 in België zou zeker interesse kunnen hebben in zijn geval...