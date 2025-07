Hoe Club Brugge met kapitaal ook Anderlecht afschrikt in miljoenenstrijd om middenvelder

Aleksandar Stanković is de zoon van levende legende Dejan Stanković. De kans dat hij volgend seizoen in de Jupiler Pro League rondloopt wordt steeds groter. En zo doet Club Brugge ook een goede zaak in de strijd tegen een rechtstreekse concurrent.

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht waren bij de teams zijn die wel wat zagen in Aleksandar Stanković. Die speelde afgelopen seizoen op uitleenbasis van Internazionale voor Luzern. Club Brugge ziet Anderlecht afhaken Hij maakte er heel wat indruk en werd zelfs genomineerd voor het elftal van het jaar in de Zwitserse competitie. De verdedigende middenvelder speelde 33 wedstrijden bij zijn team en scoorde daarin drie keer, terwijl hij ook twee assists gaf. Zijn marktwaarde schoot dan ook helemaal in de lucht. In december was die al gestegen van 2,5 naar vijf miljoen euro, ondertussen staat de teller al op niet minder dan elf miljoen euro. Tien miljoen euro En dus is hij plots ook niet meer spek naar ieders bek. Terwijl Club Brugge het dossier nog steeds volop aan het volgen is en bij een vertrek van Ardon Jashari snel wil schakelen om hem te halen, is de interesse van Anderlecht bekoeld. Paars-wit heeft voor deze zomer een duidelijke doelstelling voor ogen als het gaat over de transferbedragen die het wil gaan uitgeven en Stankovic - die tien miljoen euro zou moeten opleveren - gaat daar ver boven. De tijd dat Anderlecht het meeste geld had om uit te geven lijkt voorlopig helemaal voorbij.





