'Opvallende aanbieding bij buitenlandse topclub voor ex-coach van Mechelen, STVV, Standard en RWDM'

Vlak na de gemiste promotie met RWDM - ondertussen Daring Brussels - werd Yannick Ferrera de deur gewezen bij de Brusselaars. En zo zit hij sinds half april zonder job.

De Egyptische topclub Zamalek zou daar willen van profiteren. Het team is een van de absolute topteams in Egypte en zou dus een flinke stap kunnen zijn voor de 44-jarige Belgische coach.

🇪🇬 Zamalek Sporting Club’s closing on an agreement with Yannick Ferrera in order to become their new headcoach. The Belgian coach’s expected to fly on Wednesday in order to complete his move to Egypt. #mercato #JPL #RWDM #CPL pic.twitter.com/vQusbn6lnl