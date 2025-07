Anderlecht nadert miljoenendeal met flankspeler van... Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht speelde woensdag 2-2 gelijk in een oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca. De Brusselaars kunnen nog wat creativiteit op de flanken gebruiken en zijn daarvoor gaan aankloppen bij de rivalen van Standard.

Anderlecht heeft al enkele transfers afgerond. Maar op de flankposities zal er vermoedelijk wel nog iets bij gaan komen. Daar is de spoeling niet ontzettend breed. In de zoektocht naar nieuw aanvallend geweld zijn de Brusselaars in Luik beland.

Anderlecht zou namelijk in vergevorderde onderhandelingen zitten met Ilay Camara. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Camara speelde het afgelopen seizoen bij Standard op huurbasis van RWDM (nu Daring Brussels) en werd eerder deze transferperiode definitief overgenomen.

Dat was vooral met het oog om hem meteen met stevige winst door te verkopen. De Rouches betaalden uiteindelijk iets minder dan twee miljoen euro aan Daring Brussels en zien dat bedrag minstens verdubbeld worden. Volgens Tavolieri naderen beide clubs een akkoord rond de vijf miljoen euro.

Een stevig prijskaartje voor een speler die Anderlecht amper twee jaar geleden uit de eigen jeugdopleiding zag vertrekken. Camara vertrok in 2023 bij Anderlecht omdat hij geen kansen kreeg bij het eerste elftal. Bij de Futures was hij wel een vaste kracht.

Met Camara zou Anderlecht dus opnieuw een speler binnenhalen. De 22-jarige flankspeler zou ondertussen al aanwinst nummer vijf zijn. En daarmee zou de transferhonger van de recordkampioen nog niet mee gestild zijn.