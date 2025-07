Deal is rond: Jonathan David gaat bij deze absolute topclub aan de slag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jonathan David is na vele jaren niet langer een speler van het Franse Lille. Verschillende clubs trokken aan zijn mouw, maar hij stelde zijn keuze lange tijd uit. Nu heeft hij dan toch een akkoord gevonden, met het Italiaanse Juventus.

In 2020 verliet Jonathan David KAA Gent voor het Franse Lille. Daar was hij vele jaren een smaakmaker en sterkhouder. In 2021 behaalden de Noord-Fransen zelfs de kampioenstitel, ten koste van het grote Paris-Saint-Germain.

David werd tijdens transferperiodes steevast aan Europese topclubs gelinkt. Maar een transfer bleef even vaak uit. Tot hij deze zomer zijn contract zag aflopen en transfervrij kon tekenen bij eender welke club.

En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Volgens transferwatcher Fabrizio Romano heeft het Italiaanse Juventus een akkoord gevonden met de Canadees. Enkel medische tests scheiden David nog van een overstap naar Turijn.

Juventus moddert al enkele jaren aan in de Italiaanse competitie. De laatste titel in de Serie A dateert al van 2020. Toch blijft het een club met internationale allure en met het aantrekken van David hebben ze opnieuw een versterking beet voor het aanvallende compartiment.

De 25-jarige David maakte in 232 wedstrijden 109 doelpunten voor Lille. Bij Gent was hij in 2020 gedeeld topschutter, samen met Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani.