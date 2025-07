OFFICIEEL: Sporting Lokeren haalt nieuwe spits, die jeugdopleiding bij KAA Gent en Ajax kreeg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Lokeren kwam op dinsdag al in het nieuws met hun naamsverandering. Maar daar bleef het niet bij. Het kondigde ook nog aan dat het een nieuwe, ervaren spits heeft aangetrokken.

Na enkele jaren door het leven te zijn gegaan als Lokeren-Temse, heet de Oost-Vlaamse club voortaan opnieuw Sporting Lokeren. Dat nieuws kondigde de club op dinsdag zelf aan via de officiële kanalen.

Maar daar bleef het niet bij. Het kondigde ook de komst van een nieuwe spits aan. Tom Boere zal volgend seizoen op Daknam te bewonderen zijn. Ook dat heeft de club laten weten via de clubkanalen.

Boere is een Nederlander van 32. Hij trainde vorige week al enkele keren mee met de eerste ploeg van Lokeren. Daar heeft hij coach Stijn Vreven voldoende weten te overtuigen. Boere heeft een contract getekend voor één seizoen.

De spits kende zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en Ajax. Daarna maakte hij vooral doelpunten in de Nederlandse tweede afdeling, vooraleer hij ging voetballen in andere landen. Zo kwam hij onder meer terecht in Duitsland en Spanje.

Dat Spaans avontuur, bij Terrassa FC (vierde klasse), was van korte duur. Hij streek er in januari van dit jaar pas neer, maar keert nu alweer terug. Bij Lokeren moet Boere voor doelpunten gaan zorgen die de Oost-Vlamingen net zoals vorig seizoen naar de promotieplayoffs brengen.