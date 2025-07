Nu ook officieel: Andries Ulderink (ex-Antwerp) trekt naar de Bundesliga

Andries Ulderink heeft een nieuwe uitdaging te pakken. Na zijn weinig succesvolle tweede passage bij Antwerp ging de Nederlander kort aan de slag in Zuid-Afrika, maar nu is hij officieel aangekondigd als assistent van Erik Ten Hag bij Leverkusen.

Begin maart keerde Andries Ulderink terug naar Antwerp. Hij volgde er Jonas De Roeck op en moest Antwerp door de playoffs leiden. Het was Ulderinks tweede periode bij de Antwerpenaren, nadat hij als assistent van Mark Van Bommel ook al twee jaar actief was bij de club.

Maar zijn terugkeer als hoofdcoach liep op een sisser uit. Pas na acht wedstrijden kon Antwerp een eerste keer winnen onder Ulderink. In totaal sloot de Nederlander af met slechts twee overwinningen en dus werd de samenwerking stopgezet.

Bij Antwerp is Stef Wils de nieuwe coach geworden, terwijl Ulderink ook een nieuwe uitdaging beet heeft. Na een korte passage in Zuid-Afrika, gaat hij nu aan de slag in de Bundesliga.

Ulderink vervoegt namelijk de technische staf van Erik Ten Hag bij Bayer Leverkusen. Dat nieuws hing al eventjes in de lucht, maar is nu ook officieel gecommuniceerd door de Duitse club. De Nederlander keert dus terug naar een assistentenrol.

Leverkusen is de vice-kampioen uit Duitsland en won in 2024, toen nog onder Xabi Alonso, zijn allereerste Bundesliga-titel. Alonso vertrok in het tussenseizoen naar Real Madrid en werd vervangen door de in oktober bij Manchester United ontslagen Ten Hag.