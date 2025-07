OH Leuven is wel héél sterk aan het seizoen begonnen en legt er vijftien(!) in het mandje



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Na de 10-0 zege tegen Kessel-Lo stond er voor OH Leuven een tweede oefenmatch tegen Rapide Wezemaal op het programma. En in Oud-Heverlee werd verwoestend uitgehaald en liefst vijftien keer gescoord. Na een klein halfuur stond het nog 0-0 tussen OH Leuven en Rapide Wezemaal, maar daarna ging het plots bijzonder snel. Met zeker voor de rust Mathieu Maertens in een glansrol. Hij scoorde een hattrick en zorgde zo nog voor 5-0 bij de koffie. Met heel wat wissels ging het na de rust zo mogelijk nog sneller. Einduitslag was een zeer zware 15-0 zege in Oud-Heverlee. Na de 10-0 tegen Kessel-Lo een nieuwe zware overwinning, al is Rapide Wezemaal misschien geen graadmeter. Wezemaal speelt in de derde provinciale van Vlaams-Brabant en speelt dus heel wat niveautjes lager dan OH Leuven. Gewoonte van maken? Toch was de provinciale club heel blij dat ze de oefenwedstrijd mochten spelen tegen de Leuvenaars. "Wij wilden zo’n kans natuurlijk niet laten liggen. Het ging dan ook plots heel snel", aldus coach Denis Bosny in Het Nieuwsblad. "Ze zijn bij Leuven zelfs zo tevreden dat ze vroegen of we volgend seizoen niet opnieuw tegen hen wilden oefenen. Het zou mooi zijn voor ons om hiervan een gewoonte te maken."



