Pro League komt met extra beveiligingsmaatregel om mensen met stadionverbod ook effectief te weren

Als voetbalsupporters in de toekomst nog een ticket voor een wedstrijd willen kopen, zal dat voortaan via Itsme moeten gebeuren. De Pro League wil dat elke club aan dit systeem gaat voldoen.

De Pro League wil verdere stappen zetten naar een veilige voetbalbeleving. In dat kader rolt het een nieuw systeem uit voor de aankoop van tickets.

Voortaan zal elk ticket voor een voetbalwedstrijd moeten aangekocht worden via Itsme. Zo moet iedereen zijn identiteit verifiëren vooraleer het ticket ook effectief kan aangekocht worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Itsme is een app die voor tal van andere zaken reeds wordt gebruikt om je identiteit te bevestigen. In totaal zijn er zo'n zeven miljoen gebruikers van de app in ons land. De Pro League wil dat alle fans dezelfde procedures moeten volgen en voert het systeem in bij alle clubs.

Voor wie losse tickets koopt, zal de identiteitsverificatie bij elke betaling moeten gebeuren. Indien je een abonnement wenst aan te schaffen, zal je één keer per jaar je identiteit moeten bevestigen. Met deze extra beveiligingslaag wil de Pro League mensen met een stadionverbod ook echt weren uit de stadions.

De vraag is natuurlijk hoe waterdicht dit systeem zal zijn. Supporters kunnen nog altijd een ticket bemachtigen dat iemand anders op een legitieme manier heeft aangekocht. En zo lopen er toch andere mensen het stadion binnen dan zij die zich geverifiëerd hebben.