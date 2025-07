Van kwaad naar erger bij Antwerp: ook tweede oefenduel tegen tweedeklasser loopt verkeerd

Royal Antwerp FC is niet meteen goed begonnen aan zijn oefencampagne. Na een nederlaag tegen Zulte Waregem liep het ook tegen tweedeklasser Beveren niet goed af. Voor de tweede keer deze campagne werd er verloren.

Brüls zette de bezoekers uit het Waasland in het geel-blauw al snel in de match op voorsprong. Na rust verdubbelde Servais de score, al had Antwerp ook in de eerste helft kunnen scoren.

Beveren wint met 1-2 bij Antwerp

Het doelpunt van Adekami werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor er geen gelijkmaker te noteren viel. Na heel wat wissels kon Jesus de eerredder op het bord zetten voor Antwerp.

Verder dan de 1-2 kwam The Great Old echter niet meer, waardoor er voor de tweede keer een nederlaag werd geleden in een oefenwedstrijd. Aan de coach om de komende drie weken een en ander recht te zetten.

Opstelling Beveren: Eerste helft: Reus, Boone, Janssens, Najim, Dewaele, Brüls, Abrahams, Mertens, Maes, Nkankwam, Antunes. Tweede helft: Deman, Servais, De Schryver, Khatir, Ouedraogo, Ertürk, Van Hecke, Bobson, s’Jongers, Westerlinck, Van Kerschaever.

Opstelling Antwerp: Lammens (46' Thoelen) - Corbanie (46' Renders) - Van den Bosch (60' Kone) - Verstraeten (46' Bozhinov) - Foulon (60' Schelfhout) - Scott (46' Doumbia) - Benitez (60' Van Gelder) - Balikwisha (60' Horemans) - Hamdaoui (60' Vandeplas) - Janssen (60' Jesus) - Adekami (60' Orseer)