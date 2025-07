Zulte Waregem tankt vertrouwen in oefenpot door te winnen van een ploeg die Europees speelt

Zulte Waregem is op dit moment op oefenstage in Nederland. Daar heeft de promovendus alvast vertrouwen getankt door in een oefenwedstrijd te winnen van het Griekse AEK Athene.

Zulte Waregem wist vorig seizoen op de allerlaatste speeldag de kampioenstitel in de Challenger Pro League binnen te halen. Na een afwezigheid van twee seizoenen keren zij dus terug naar de Jupiler Pro League. En daar willen ze geen mal figuur slaan. Net als Dender vorig seizoen, is de promovendus een tijdje geleden als eerste begonnen aan de voorbereiding op het komende seizoen. Dender plukte daar de vruchten van door in de eerste weken meteen broodnodige punten te pakken. Zulte Waregem hoopt hetzelfde te realiseren. Op dit moment zijn de West-Vlamingen op oefenstage in Nederland. Daar stond op woensdag een oefenwedstrijd op het programma. De tegenstander was het Griekse AEK Athene, de vicekampioen uit de Griekse Super League. En die wedstrijd wist Zulte Waregem winnend af te sluiten. Het won de partij met 2-0 na doelpunten van Opoku en Emeka. Een knappe prestatie tegen een team dat later deze zomer nog voorrondes speelt voor de Conference League. Zaterdag eindigt de stage van Zulte Waregem. Later deze maand begint dan het echte werk in de Jupiler Pro League. De promovendus begint er op zaterdag 26 juli aan met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.