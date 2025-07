'Bocht van 180 graden: Maxim De Cuyper verlaat Club Brugge voor deze club'

De voorbije weken was er al heel wat te doen over Maxim De Cuyper. Nu lijkt er een opvallende deal in de maak. Het lijkt namelijk niet Milaan, maar wel Engeland te gaan worden voor de linkerflankverdediger.

Ardon Jashari, Joel Ordonez, Raphaël Onyedika, ... Het aantal topspelers dat kan vertrekken deze zomer bij Club Brugge is al bijna niet meer op een hand te tellen. Ook Bjorn Meijer staat dicht bij een vertrek, Ferran Jutgla vertrok al. En ook Maxim De Cuyper staat steeds dichterbij een overstap naar het buitenland. Hij kreeg van blauw-zwart de belofte dat hij mocht vertrekken bij een goed bod en dat lijkt hem nu naar Engeland te brengen. 🔚 Sfuma Maxim #DeCuyper: nonostante l'interessamento di #Milan e #ASRoma, il belga è ad un passo dal #Brighton



💸 Al #Brugge 20 milioni di euro più bonus ▶️ https://t.co/giQ6gt0cTM



[@TuttoMercatoWeb] pic.twitter.com/hHIQo9nPI1 — laroma24.it (@LAROMA24) July 4, 2025 Het Engelse Brighton had een week geleden een bod gedaan van 18 miljoen euro, al willen ze bij Club Brugge (minstens) twintig miljoen euro vangen voor de jonge flankverdediger. Dan toch Engeland Bovendien zag het er een week geleden nog naar uit dat De Cuyper zelf een overstap naar Italië het meest zag zitten. AC Milan wilde hem er graag bij - net als Ardon Jashari. Volgens sommige bronnen had hij al een prinicipe-akkoord voor een contract tot 2029. Nu lijkt er echter een stevige bocht te zijn gemaakt. De Cuyper zou een akkoord hebben met Brighton & Hove Albion, de medische testen zouden volgens Tuttomercatoweb snel volgen.