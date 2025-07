"Boeiende aanwinst": Sportief Directeur is lyrisch over Belgische aanwinst

De deal is helemaal rond. Noah Sadiki is een speler van Sunderland. En daar is het team ook zeer tevreden mee. De leuke woorden worden in ieder geval niet geschuwd, want iedereen gelooft in de middenvelder.

Dat Noah Sadiki naar het buitenland zou vertrekken? Dat stond al een tijdje zo goed als vast. En ondertussen is het helemaal rond. Sadiki trekt zoals verwacht naar Sunderland. Veel lof voor nieuwe aanwinst En bij die Engelse club geloven ze vol in de speler. Sportief directeur Kristjaan Speakman sprak zich uit over zijn keuze om het jonge talent aan te trekken. En daarbij werden de mooie woorden allerminst geschuwd. "Noah heeft ondanks zijn jonge leeftijd al aardig wat ervaring opgedaan, en met zijn wil om vooruit te komen, is hij een boeiende aanwinst voor onze selectie." Ontwikkeling op de voet gevolgd "Hij heeft regelmatig gespeeld in nationale en Europese competities met Union SG, en de Premier League is een logische stap in zijn veelbelovende carrière." "We volgen zijn ontwikkeling al geruime tijd en we zijn ervan overtuigd dat onze cultuur en ons speelmodel hem zullen helpen floreren. Hij is blij hier te zijn en we kijken ernaar uit om hem te ondersteunen bij zijn integratie in Sunderland", besloot de technisch directeur zijn lyrische boodschap.