De droom van Barcelona? 'Lionel Messi hakt knoop door en heeft ploeg voor volgend seizoen gekozen'

Barcelona droomde de voorbije weken even van een terugkeer van Lionel Messi. Met oog op het WK 2026 was het aan Lionel Messi om de juiste keuzes te maken om helemaal klaargestoomd te worden.

Diverse teams uit Saoedi-Arabië en Europa wilden hem dan ook maar wat graag wegkapen bij Inter Miami, maar zij lijken allemaal eraan voor de moeite. De Argentijn heeft namelijk een doel.

Dat doel is in een zo goed mogelijke conditie zijn wereldtitel verdedigen in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. En hoe kan dat beter door bij een ploeg te spelen waar hij zelf kan beslissen wanneer hij rust inbouwt?

🚨🗣️ @leoparadizo: “Leo Messi understands that at this stage of his career, if he wants to arrive in good shape for the World Cup, he needs to take care of himself and manage his playing time. He can do that at Inter Miami.



"Leo wants to play in the World Cup and doesn’t want… pic.twitter.com/SIihNIWfir