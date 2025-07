Done deal: Union casht, Sadiki heeft nieuwe club beet

Noah Sadiki vertrekt naar het buitenland! De Belgisch-Congolese speler verlaat België om de Premier League te ontdekken. De deal is helemaal rond, hij is nu van Sunderland.

Het hing in de lucht en is nu bevestigd: Noah Sadiki is niet langer een speler van Union Saint-Gilloise. De Congolese international sluit zich aan bij Sunderland.

Vijfjarig contract

De middenvelder heeft een contract getekend voor vijf jaar bij de Engelse club. Hij is de derde zomeraanwinst voor de Black Cats na Enzo Le Fée en Habib Diarra.

Deze transfer zal hem in staat stellen om de Premier League te ontdekken. Zijn nieuwe team werd vorig seizoen gepromoveerd naar het hoogste niveau van het Engelse voetbal door een finale te winnen tegen Sheffield.

Drive en goesting

Dit zijn de eerste woorden van de voormalige Unionist in zijn nieuwe kleuren: "Ik wil iedereen bedanken voor de ontvangst die ik heb gekregen in Sunderland. Het is een grote club, maar wat me heeft overtuigd, zijn de gesprekken die ik hier heb gehad met mensen."

"Ze hebben me verteld over de geschiedenis, over wat ze willen opbouwen en over de rol die ze me zien spelen in dit project. Ik ga duels aangaan, voorwaarts gaan, passie tonen en ik zal niet aarzelen om te verdedigen."

A relentless drive to win 💪



Read Noah Sadiki's first #SAFC interview right now...💭 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 4, 2025

"Maar vooral, ik wil winnen en ik ga het veld op met deze mentaliteit bij elke wedstrijd. Dit team is nu het mijne, en ik ben erg blij met mijn beslissing", vervolgde hij.