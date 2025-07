'Ex-coach Gent, Antwerp en Beveren kan tekenen bij opvallende club'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wim De Decker zit al een tijdje zonder job, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen gaan komen. Hij kan een transfer maken naar een opvallende buitenlandse topclub.

Wim De Decker zit al sinds 1 april 2024 zonder job, nadat hij werd ontslagen bij SK Beveren. Daarvoor was hij ook onder meer actief voor Deinze, Gent en Antwerp en ook assistent van Bölöni en Thorup.

Avontuur in Slowakije

Als speler was hij ook actief voor Antwerp, Beveren en Gent, maar maakte hij ook het mooie weer bij Beerschot en Genk. Een avontuur in het buitenland maakte hij echter nog niet mee.

Daar zou nu wel verandering in kunnen komen. Volgens Het Nieuwsblad staat hij namelijk in de belangstelling van DAC Dunajska Streda. Dat is het nummer vier uit de Slowaakse competitie vorig seizoen.

Geen Europees voetbal

Jan Van Daele is er sinds 2023 de Algemeen Directeur, dus is het geen groot toeval dat de 38-jarige Dendermondenaar uitkomt bij een landgenoot om de rol van coach over te nemen.

DAC leek op weg naar Europees voetbal, maar zag dat door de neus geboord omdat ook Győr uit Hongarije Europees mag spelen en beide ploegen eigenaar zijn van hetzelfde concern. Daardoor is er geen Europees voetbal voor De Decker.