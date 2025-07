'Gent en Anderlecht lijnrecht tegenover elkaar in strijd om miljoenentransfer'

Zowel RSC Anderlecht als KAA Gent zouden namelijk wel wat zien in Lukas Cerv. Dat is een 24-jarige Tsjech die geboren is in Praag en momenteel het mooie weer maakt bij Viktoria Pilsen.

Zijn marktwaarde is op dit moment volgens Transfermarkt niet minder dan 4,5 miljoen euro. Anderhalf jaar geleden werd hij aan Pilsen verkocht voor een dik half miljoen euro.

Hij ligt er nog tot juni 2027 onder contract en moet dus niet per se vertrekken. Toch zou hij een aardige versterking kunnen bieden op het middenveld van zowel Anderlecht als Gent.

Norwich along with a host of other clubs are showing interesting in 24-year-old midfielder Lukáš Červ from Viktoria Plzen.



Competition is tough with Anderlecht, Trabzonspor, and Gent all interested. 4 goals, 5 assists in 52 games last season. Has represented the Czech Republic… pic.twitter.com/Tg32UlBK0N