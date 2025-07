Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Said

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Said

Geen Witsel op komst? 'Standard schakelt versnelling hoger om nieuwe en laatste (?) aanwinst af te ronden'

Standard Luik wil Said Rafiki aantrekken. De club hoopt de deal snel rond te maken om hem mee te nemen op trainingskamp in Frankrijk. (Lees meer)