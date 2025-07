Geen Witsel op komst? 'Standard schakelt versnelling hoger om nieuwe en laatste (?) aanwinst af te ronden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard wil Said Rafiki erbij hebben. De club hoopt de deal snel af te ronden om hem mee te nemen op stage in Frankrijk.

De zomerse voorbereiding bereikt de laatste rechte lijn bij Standard. Met het naderende trainingskamp in Frankrijk wil de club compleet en klaar zijn om te werken.

In deze context is Said Rafiki momenteel de prioriteit. De 25-jarige winger van Troyes, international voor de Comoren, wordt beoogd om snelheid en creativiteit aan de zijlijn te brengen.

Volgens journalist Kevin Sauvage is het doel duidelijk: de deal afronden voor het einde van de week. Het idee is om Rafiki in staat te stellen zich bij zijn nieuwe teamgenoten te voegen voor het trainingskamp.

De prijs zou rond de 2 miljoen euro liggen. Een belangrijke investering voor een als interessant beoordeeld profiel. Deze versterking zou de laatste move van de Luikse transferperiode zijn.

Door te kiezen voor Rafiki, zou Standard dus de deur sluiten voor andere opties. Met name die van Axel Witsel, die te moeilijk leek om te verwezenlijken.